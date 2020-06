Covid-19, freccia verso il basso; Lombardia in leggera controtendenza

Un lieve aumento dei contagi da Covid-19 si è registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia in controtendenza rispetto all'andamento nazionale: i nuovi casi sono 244 contro i 210 di ieri e rappresentano il 72,1% di quelli nazionali. I decessi sono 21 (-2).

I nuovi contagi in Italia sono oggi 388 (-8) per un totale di 236.989. Il computo dei decessi indica 44 vittime (-11) e fissa il totale a 34.345; si tratta del dato più basso dal 7 marzo. I guariti sono invece 1.505, 176.370 dall’inizio della pandemia. Freccia verso il basso per i ricoveri che sono 3.594 (-153) e i degenti in terapia intensiva (209, -11). In isolamento domiciliare ci sono 22.471 persone contro le 23.518 di ieri; i tamponi sono passati dai 49.750 di ieri ai 56.527 di oggi. In 11 regioni non si registrano decessi e in 8 non ci sono nuovi contagi.