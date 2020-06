Vigevano, controlli sulla movida: disposta la chiusura di un locale di via Rocca Vecchia

E' stata un'altra serata di lavoro per la polizia locale quella di ieri. Gli agenti del comando di via San Giacomo, impegnati in un servizio straordinario di controllo nella zona della movida, hanno disposto la chiusura per 5 giorni del B-52, locale di via Rocca Vecchia, per il mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento del Covid-19 e multato di 400 euro. Contestualmente sono state sanzionate 11 persone, con una multa dello stesso importo, come quello delle 7 persone controllate nella serata e trovate prive di mascherina. Un verbale di 400 euro è stato infine elevato ad un locale di via Giorgio Silva dove gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di Stato intorno all'una hanno sedato sul nascere una rissa tra due bande di ragazzini.

«Non abbiamo nulla da eccepire sull'attività di controllo della polizia locale - commenta Simone Emanuele Doronzo, titolare del B-52 - dobbiamo però osservare che in questo particolare momento non possiamo contare sulla collaborazione dei clienti e anche di coloro che risiedono nella zona e che mostrano di non cogliere la particolare situazione che tutti stiamo attraversando. Capiamo che dopo tre mesi di stop e con molte altre attività ancora bloccate ci sia voglia di divertimento ma anche una carica di aggressività particolare che si manifesta con le numerose risse che mai si sono registrate in passato. Dall'altra parte però ci sono gli esercenti che stanno cercando di ripartire dovendo osservare rigide norme di contenimento. Per quello che ci riguarda - aggiunge - da giovedì, quando riapriremo, prevederemo delle misure restrittive per tutelare i nostri clienti ma anche il nostro lavoro, attivando un servizio di security e fissando precise modalità di accesso al locale. E' importante che in questa fase - conclude poi - così come noi forniamo la massima collaborazione alle forze dell'ordine, anche i nostri clienti la forniscano a noi affinché tutto possa procedere per il meglio e con soddisfazione da parte di tutti».

«Sono molto soddisfatto dell'attività svolta in questi fine settimana in sinergia con le altre forze dell'ordine - commenta Andrea Ceffa, vice-sindaco e titolare della delega alla sicurezza - Stiamo offrendo una risposta concreta alle problematiche che sono emerse nel post-lockdown. Comprendo le esigenze di tutti i soggetti - aggiunge ancora - ma ci sono delle regole che vanno rispettate. Di tutto questo vorrei parlare in un incontro con gli esercenti; intanto una soluzione potrebbe essere la condivisione di un servizio di security che abbia uno scopo preventivo».