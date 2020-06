Vigevano, scontro auto-moto: ferito un trentaquattrenne

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio poco prima delle 17.30 a causa di un incidente avvenuto nel tratto interno di corso Novara. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con un'auto. Soccorso dal personale medico del 118 è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale. Il traffico lungo corso Novara ha subìto notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo.