Covid-19, anche in Lombardia il contagio è in regresso

Calano i contagi e i ricoveri in Lombardia nelle ultime 24 ore: nella nostra regione i nuovi casi di positività sono 143 (erano 259 ieri) sui 210 complessivi di tutto il Paese, con una percentuale del 68% rispetto all’85% di ieri. I decessi sono stati 9 e il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 2%. I guariti sono 877 per un totale di 60.361. I degenti in regione sono 1.902 (-116) mentre quelli in terapia intensiva sono 69 (-25). L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha inoltre evidenziato dei 143 casi odierni una parte importante è riferita a infezioni di vecchia data: in particolare 54 sono da attribuire allo screening sierologico mentre altri 24 sono stati definiti “debolmente positivi” a seguito ai test effettuati dietro segnalazione dei medici di famiglia, delle Ats e degli ospedali.