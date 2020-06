Garlasco, prima la lite in strada poi gli insulti ai carabinieri: denunciato

Tutto è nato da una discussione sulla circolazione stradale avvenuta sabato pomeriggio a Tromello. L'uomo, un pregiudicato garlaschese di 50 anni, se l'è presa con un automobilista suo concittadino. Quest'ultimo, spaventato dalla sua reazione, ha tentato di allontanarsi ma è stato inseguito e minacciato ancora. Così ha deciso di dirigersi verso la stazione dei carabinieri di Garlasco per chiedere aiuto. Ma una volta giunto lì l'inseguitore non si è affatto calmato e, anzi, ha insultato e poi colpito con uno schiaffo il comandante che, con un militare, era intervenuto per calmare gli animi. Per questo il cinquantenne è stato denunciato per resistenza oltraggio a pubblico ufficiale e violenza privata.