Vigevano, il taccheggio diventa rapina impropria: tunisino nei guai

Si è presentato alla cassa di un supermercato di viale dei Mille con pochi articoli ma, non appena superata la cassa, ha fatto scattare il dispositivo anti-taccheggio. L'uomo, un tunisino di 34 anni senza fissa dimora, è stato avvicinato da una cassiera sessantenne che gli ha chiesto di aprire lo zainetto che aveva con sé. Per tutta risposta prima ha rifiutato e poi ha opposto resistenza. Non solo: quando si è accorto che nel frattempo il direttore aveva allertato i carabinieri, ha strattonato la donna facendola cadere a terra e ha tentato di fuggire. Ma la sua fuga è durata pochissimo: i militari, arrivati nel frattempo, lo hanno bloccato dopo poche centinaia di metri recuperando la merce sottratta per un valore di una cinquantina di euro. Il tunisino è stato denunciato per rapina impropria.