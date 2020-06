Vigevano, discussione tra egiziani: spunta un coltello, due feriti

Hanno avuto un violento alterco, sulla cui effettiva dinamica sono ancora in corso gli accertamenti di carabinieri, nel corso del quale è spuntato un coltello e per effetto del quale entrambi sono rimasti feriti. Protagonisti dell'episodio, avvenuto domenica sera nella zona tra corso Genova e strada San Marco, sono stati due egiziani di 30 e 31 anni. I due, secondo in primi accertamenti, si sarebbero incontrati per trovare un accordo sulla denuncia che la moglie di uno aveva presentato nei confronti di un parente dell'altro. La discussione è presto degenerata ma qui le due versioni divergono: secondo il trentenne il rivale avrebbe estratto un coltello con l'intenzione di colpirlo; per quest'ultimo le ferite sarebbero state provocate dalla sua reazione ad un tentativo di rapina. Il primo è finito all'ospedale con ferite giudicate guaribili in 15 giorni; il secondo con contusioni e una ferita al collo per una prognosi di 10 giorni. In attesa di fare piena luce sul fatto i carabinieri hanno denunciato il trentenne per lesioni personali e tentata rapina e il trentunenne per lesioni personali.