Bancarotta e riciclaggio: la Guardia di Finanza blocca beni per 6 milioni

A capo dell'organizzazione criminale c'era un 48enne di origini marocchine, che si faceva passare per imprenditore di successo nel settore delle costruzioni tra le provincie di Milano e Pavia. Secondo i militari della Guardia di Finanza di Pavia era in realtà a capo di un’organizzazione criminale ben strutturata, dedita a individuare e acquisire le imprese in difficoltà finanziaria, frodare i loro creditori, il fisco e riciclare i proventi ottenuti: 7 persone sono state deferite per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio. L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal sostituto procuratore Camilla Repetto. Le attività investigative, durate circa due anni, hanno consentito di denunciare a piede libero tutti i componenti dell’organizzazione e sequestrare beni per oltre 2 milioni di euro, e sottrarre alla loro disponibilità asset aziendali per ulteriori 4 milioni di euro. Sono stati sequestrati 46 automezzi, 4 unità immobiliari 5 aree edificabili nel comune di Abbiategrasso, provento di una distrazione prefallimentare. L'attività degli investigatori ha inoltre permesso di sventare il tentativo di alienare dalla società, poi, fatta fallire, immobili per un valore di circa 4 milioni di euro che sono stati bloccati, su segnalazione della Guardia di Finanza, dal Giudice delegato.