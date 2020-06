Pieve del Cairo, auto a fuoco: le fiamme raggiungono il porticato

I vigili del fuoco volontari di Mede sono intervenuti ieri sera (mercoledì) alla frazione Gallia di Pieve del Cairo, in via Roma, per domare le fiamme che avevano completamente avvolto un’auto, che sembrava abbandonata, posteggiata all’interno di un cortile privato. L’incendio ha coinvolto anche un porticato; i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area in un paio d’ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sannazzaro che si occuperanno degli accertamenti.