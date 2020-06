I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 16, in strada Fossana dove un'auto ha tranciato accidentalmente una tubazione, causando una fuga di gas. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sul posto, sono intervenuti anche i tecnici di Asm ed è stata allertata la polizia locale.