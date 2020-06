In Lombardia 216 nuovi positivi, in provincia di Pavia 12

Sono 216 (totale 92518) i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, di cui 54 a seguito di test sierologico; la percentuale fra tamponi processati e nuovi casi è dell'1,9%. In provincia di Pavia si sono registrati 12 nuovi casi (totale 5526). I decessi nelle ultime 24 ore in Regione sono stati 36, da quando è iniziata la pandemia 16156. In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 60 pazienti Covid (+1), negli altri reparti 1673 (-123). «Fra i positivi di oggi – ha commentato l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera – 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle Rsa e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 123 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale».