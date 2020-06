Mortara, fallisce il furto alla ditta di lavorazione del rame

Hanno danneggiato la recinzione in cemento e poi scassinato il portone carraio per far entrare il furgone che avrebbero dovuto utilizzare come "ariete". Ma qualcosa è andato storto e il furto che i malviventi avevano programmato ai danni di una ditta di Mortara specializzata nella lavorazione del rame è fallito. E' accaduto lo scorso fine settimana. I malviventi sono fuggiti a bordo del mezzo sul quale avrebbero dovuto caricare la refurtiva. Sull'accaduto indagano i carabinieri.