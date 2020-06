Si autoinfligge delle ferite con un tagliacarte: 34enne portato via con l'elisoccorso

Ha utilizzato un tagliacarte per autoinfliggersi delle ferite al torace, a livello del cuore. A compiere l'inspiegabile gesto è stato un 34enne straniero, studioso universitario, che è venuto a vivere a Vigevano con la fidanzata italiana quando è scoppiata la pandemia, dopo aver viaggiato a lungo all'estero. Quando la ragazza, questa mattina (giovedì), ha bussato alla porta del suo studio, ha visto che era chiusa a chiave e si è insospettita. Il 34enne, le ha aperto pochi istanti dopo con la maglietta piena di chiazze di sangue. Era cosciente ma visibilmente in stato di agitazione. La ragazza ha allertato immediatamente i soccorsi. Vista la posizione delle ferite, i sanitari del 118 hanno valutato un trasporto d'urgenza con l'elisoccorso, fatto atterrare al campo sportivo. Il 34enne è stato portato al San Matteo di Pavia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale.