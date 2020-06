Covid-19, in Lombardia calano decessi e positivi

Calano i decessi e i positivi e migliora il rapporto tra tamponi e positivi. Sono i riscontri della giornata in Lombardia. I nuovi positivi al Covid-19 sono 157, 94 dei quali individuati grazie ai tamponi, 8 dalle Rsa e 4 riferiti a operatori socio-sanitari I decessi sono 18 per un totale di 16.534. Sono stabili i dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva (60) mentre i ricoveri sono in calo (1.537, -136). I nuovi guariti sono 741 per un totale di 62.096. Migliora anche il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi che si assesta all’1,5%.

In tutto il Paese i nuovi casi sono stati 251 i decessi 47. Intanto dai monitoraggi del Ministero della Salute l'indice Rt, che misura il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia, è sceso in Lombardia a 0,82 mentre in Lazio è salito a 1.12. La situazione è di calo diffuso: in Sardegna l'indice Rt è allo 0,03.