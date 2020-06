Mede, scontro tra auto: due feriti

Tre persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio poco dopo le 16 nello scontro tra due auto avvenuto lungo la provinciale 194 in territorio di Mede. Sul posto sono intervenuti i soccorsi; la dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E' la polizia stradale invece ad occuparsi di un altro incidente avvenuto a Castello d'Agogna. Anche in questo caso a scontrarsi sono state due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale dalle ambulanze della Croce Rossa di Mortara e della Croce Azzurra di Robbio.