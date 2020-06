Cremona, i carabinieri scoprono il deposito di auto "cannibalizzate": diverse rubate in provincia di Pavia

Cinque persone tra i 25 ed i 62 anni denunciate per ricettazione in concorso, oltre ad un centinaio di motori di auto, pneumatici, parti di carrozzeria e della dotazione di bordo per un totale di oltre 1.000 pezzi ed un valore di 800 mila euro. E’ il materiale posto sequestro nel corso di una operazione condotta dai carabinieri di Cremona, guidati dal maggiore Rocco Papaleo, scaturita a seguito di alcuni sequestri compiuti a gennaio. Le vetture “cannibalizzate” erano state rubate nelle province di Pavia, Brescia, Piacenza, Lodi, Parma, Milano e Torino. Solo un paio di settimane fa i carabinieri di Cremona avevano arrestato un quarantenne mortarese considerato un grande esperto dei furti di auto e camion, bloccato dopo un inseguimento sulla tangenziale della città.