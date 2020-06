Controlli anti "mala-movida": sanzionati 2 negozi etnici e un giovane senza mascherina

Gli agenti del Comando della polizia locale di Vigevano sono stati impegnati venerdì sera in un controllo straordinario, dalle 21 alle 3 di notte, per prevenire eventuali situazioni di assembramenti e di "mala movida" nel centro storico della città ducale; tre gli equipaggi impegnati, insieme a una pattuglia del Radiomobile. I titolari di due negozi etnici del centro storico sono stati multati perché sorpresi a vendere bevande alcoliche fredde. Sanzione da 400 euro anche per un giovane senza mascherina, che si è rifiutato di indossarla anche dopo che gli agenti gliene avevano fornita una. Ieri sera era sotto controllo anche la situazione in via Giorgio Silva; gli agenti hanno inoltre verificato che i locali chiudessero alle 2, come stabilito dall’ordinanza del sindaco. Sono, invece, ancora in corso le indagini per far luce su un episodio avvenuto ieri sera, in zona mercato coperto: qui un diverbio tra due ragazzi – uno minorenne, l’altro maggiorenne – è degenerato, e uno di loro sarebbe stato colpito con una testata.

«Il tavolo di coordinamento tra le diverse forze dell’ordine della Prefettura – interviene il vicesindaco Andrea Ceffa – sta iniziando a dare i primi risultati. Grazie al lavoro svolto dal personale del Comando di via San Giacomo, è stato possibile individuare tempestivamente i responsabili degli spiacevoli episodi che si sono verificati nei precedenti fine settimana. Venerdì sera la situazione è stata sotto controllo, e ci auguriamo di poter continuare così. Con la prossima settimana, comunque, riprenderanno anche i controlli della polizia locale nell’ambito del progetto “Estate sicura”, che coinvolgeranno non solo il centro storico, ma anche le altre zone della città».