Furti, ricettazione e danneggiamento: 48enne finisce in carcere

Furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione e danneggiamento. Sono questi i reati commessi da un 48enne disoccupato, nato a Milano e residente ad Alagna Lomellina, arrestato giovedì dai carabinieri della Stazione di Garlasco in esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pavia. I militari dell'Arma hanno rintracciato e arrestato l’uomo, responsabile di numerose violazioni ai fogli di via obbligatori che erano stati emessi nei suoi confronti dal Questore per i comuni di Vigevano, Mortara e Tromello. Il pubblico ministero ha consentito all’unificazione dei dieci procedimenti pendenti a suo carico. Il 48enne ora si trova in carcere.