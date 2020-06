Ubriaco infastidisce i clienti del bar: fuori controllo, insulta e sputa sull’uniforme dei carabinieri

Dopo diverse consumazioni alcoliche, ha iniziato a infastidire i clienti di un bar di piazza Corti, a San Giorgio Lomellina, che a un certo punto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. È successo mercoledì pomeriggio. L’uomo, un trentenne nato a Vigevano e residente a Casale Monferrato (Alessandria), era completamente ubriaco. Alla vista dei militari ha iniziato, senza alcun motivo, a insultarli pesantemente, per poi minacciarli. Poi, completamente fuori controllo, si è messo a sputare sulle loro uniformi. Impassibili a simili provocazioni, i carabinieri hanno con pazienza riportato l’uomo alla calma, per poi identificarlo e denunciarlo. Dovrà rispondere di oltraggio, ubriachezza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Un parente, dopo circa un’ora, è arrivato a San Giorgio portando via il trentenne, tra il sollievo generale delle numerose persone che hanno assistito alle sue "performance".