Badante incendia 2 auto dei suoi datori di lavoro: arrestata

Ha dato fuoco a due automobili di proprietà della famiglia per cui lavorava come badante per vendetta, in seguito ad alcuni contrasti che avevano portato al suo licenziamento. Gli incendi si erano verificati il 15 agosto dello scorso anno; le fiamme avevano danneggiato, oltre ai veicoli, anche un portico e un box. A settembre la 49enne ucraina era stata denunciata per incendio doloso, e due giorni fa i carabinieri di Abbiategrasso l'hanno arrestata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.