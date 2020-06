Coronavirus in Lombardia: 128 nuovi casi e 13 decessi

«Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi – commenta così l’assessore al Welfare Giulio Gallera gli ultimi dati sulla situazione Covid-19 in Regione – Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva, (1 meno di ieri), 1260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13». In provincia di Pavia sono 9 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Oggi è dell'1,6%, in leggero calo rispetto a ieri quando era dell’1,8%, il rapporto dei nuovi casi con i tamponi giornalieri processati.