Vigevano, 75enne scippata all’interno del cimitero

Le hanno strappato via la borsa, dove teneva il portafogli e il cellulare, e sono fuggiti di corsa verso l’uscita che si affaccia su strada della Tocca. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (domenica), intorno alle 14, all’interno del cimitero di Vigevano. La donna, una signora di 75 anni, fortunatamente non è rimasta ferita e ha subito denunciato il fatto al Comando della polizia locale; gli agenti del Nucleo Operativo si stanno occupando delle indagini per individuare i malviventi, descritti come due uomini di giovane età. La 75enne ha tentato di seguirli e, vicino all’uscita, ha ritrovato la borsa: telefono e portafogli, con all’interno circa 60 euro in contanti, erano però spariti. I documenti della signora sono stati recuperati qualche ora dopo da un cittadino, che li ha visti per terra in via Buozzi e li ha consegnati alle forze dell’ordine.