Parrocchia del Sacro Cuore: inaugurato oggi il nuovo campo da calcetto

È stato inaugurato questa mattina (domenica) il nuovo campetto di calcio in erba sintetica dell'oratorio della parrocchia del Sacro Cuore, in corso Genova a Vigevano. Si tratta di un intervento fortemente voluto dal parroco, don Stefano Targa, per i giovani che frequentano l’oratorio. I lavori sono stati finanziati grazie al contributo della fondazione Banca del Monte di Lombardia, della diocesi coi fondi 8 per mille, e dalle offerte dei parrocchiani.