Vigevano, le immagini dell’elisoccorso atterrato in corso La Malfa

I sanitari del 118 sono intervenuti nella serata di oggi (domenica) con un’ambulanza e un’automedica per soccorrere una persona che sarebbe rimasta gravemente ustionata. Valutate le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso, che è atterrato in un campo a lato della circonvallazione esterna, in corso Ugo La Malfa. Sul posto, anche gli agenti del Commissariato di Vigevano e i carabinieri, che si occuperanno di ricostruire l’accaduto.

Notizia in aggiornamento