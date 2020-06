Covid-19, in Lombardia 143 nuovi casi e 3 decessi

Sono 218 (-6) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 23 (-1) per un totale di 34.657 persone. Continua il calo dei ricoverati (2.308, -276) e anche quelli in terapia intensiva che sono 127 (-21). Un dato particolarmente rilevante: in 9 regioni i reparti di terapia intensiva non ospitano più degenti affetti da Covid-19.

In Lombardia i nuovi casi sono 143 (+15) mentre i decessi sono 3 (-10) per totale di 16.573 pazienti deceduti dall'inizio della pandemia. In regione calano i ricoverati (1.047, -213) e i degenti in terapia intensiva (51, -2). I tamponi effettuati sono stati 7.776 per un totale di 964.375. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si assesta all'1,8%. «I dati di oggi sono sostanzialmente positivi – è stato il commento dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – Dei 143 nuovi casi 64 sono relativi ai test sierologici e 83 sono “debolmente positivi”».