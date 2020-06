Mede, rotoballe a fuoco: vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco di Voghera, Mortara, Mede e Robbio sono impegnati da questo pomeriggio nelle operazioni di spegnimento dell'incendio di un fienile di una cascina in territorio di Mede. Il rogo, generato probabilmente per autocombustione, ha interessato una ingente quantità di rotoballe: i vigili del fuoco stanno proseguendo con le operazioni di bonifica e controllo. L'intervento è ancora in corso.