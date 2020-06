Vigevano, olio sulla sede stradale: interviene la polizia locale

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio in viale Mazzini dove ad una Volkswagen Golf è letteralmente scoppiata la coppa dell'olio, con il lubrificante che si è riversato sulla sede stradale. L'auto si è poi fermata nei pressi della stazione. Gli agenti del comando di via San Giacomo hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, dove il traffico ha dovuto procedere a senso alternato. Il personale della Protezione civile si è poi occupato delle operazioni di neutralizzazione dell'olio.