Castelnovetto, fuori strada in auto: ferito un uomo di 49 anni

Ha perso il controllo della sua auto ed è uscito dalla carreggiata, finendo in un fossato e ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco di Robbio sono intervenuti ieri sera poco dopo le 21.30 in località Cascina Gilardona. A restare ferito, in modo per fortuna lieve, è stato un uomo di 49 anni che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco in buone condizioni e trasportato da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara all'ospedale di Vigevano per accertamenti.