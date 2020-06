Covid-19, le cifre in caduta: in Italia 18 decessi, il minino dall'inizio della pandemia

Calano in maniera consistente i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: oggi sono stati 122 per un totale di 238.833. I decessi sono stati 18 (-5), il minino dall'inizio della pandemia, mentre i dimessi sono stati 1.159 più di ieri per un totale di 184.585. I pazienti ricoverati sono 1.853 (-276) dei quali 115 (-12) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi positivi sono 62 (-81) e i decessi sono stati 6 (+3). Il rapporto tra tamponi effettuati (6.986 nelle ultime 24 ore) e i nuovi contagi scende allo 0,88%. I guariti sono 790 mentre i degenti sono 910 (-137) dei quali 51, come ieri, in terapia intensiva.

In 12 regioni non si è registrato alcun decesso.