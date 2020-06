Covid-19: in Lombardia 88 nuovi casi, terapie intensive sotto la soglia dei 50 degenti

Sono 190 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dato in crescita rispetto ai 113 i ieri. I nuovi decessi sono 30 che portano il totale a 34.644. Continua invece il calo dei ricoverati, attualmente 1.610 (-243) dei quali 107 (-8) in terapia intensiva.

Secondo il report quotidiano diffuso nel pomeriggio in Lombardia i nuovi contagi sono 88, i deceduti sono 7 (+1) per un totale di 16.586. I guariti sono 758 più di ieri per un totale di 64.448. Numeri in discesa per i ricoverati (692, -218) dei quali 48 (-3) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 9.099 che porta il numero complessivo a 980.820. Il rapporto tr tamponi effettuati e numero di positivi è fissato allo 0,97%.