Ottobiano, circuito sotto sequestro; in stato di fermo uno dei proprietari

La struttura è stata posta sotto sequestro ed uno dei proprietari di trova in stato di fermo. Sono i primi effetti della perquisizione che la Guardia di Finanza di Vigevano ha effettuato questa mattina presso il circuito South Milano di Ottobiano. I finanzieri hanno ipotizzato illeciti ambientali, dopo il ritrovamento di detriti interrati, pneumatici e olii esausti. Ma nel corso delle operazioni sarebbe stato acquisita anche documentazione contabili per valutare eventuali reati di ordine economico-finanziario. L'indagine è ancora in corso e potrebbe avere presto nuovi sviluppi.