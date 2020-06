Mortara, esplosione nella notte in via Roma

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti intorno alle 2,30 di giovedì in via Roma, a Mortara, dove si è verificata un'esplosione che ha interessato la salumeria d'oca e foresteria "Casa Angela". Al momento non si esclude alcuna pista, ma si tratterebbe di un atto di natura dolosa. Davanti all'ingresso, infatti, sono stati ritrovati i resti di una tanica di benzina, che sarebbe stata azionata da un innesco, circostanza che potrebbe far pensare a un atto intimidatorio. Il forte boato in piena notte è stato udito dai residenti del centro: le esplosioni sarebbero state due, la seconda più forte. Ancora da calcolare l'entità dei danni provocati dall'esplosione: l'ingresso dell'area degustazione è stato divelto, con danneggiamenti anche alla facciata, ai muri e ad alcuni arredi interni, che sono bruciati. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso; i militari dell'Arma stanno verificando anche la presenza di eventuali filmati dalle telecamere della video-sorveglianza.