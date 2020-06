A Cilavegna risottata agli asparagi "take away"

La Pro Loco ha annunciato oggi (giovedì) che domenica 12 luglio, a pranzo e a cena, verrà organizzata, in collaborazione con l'amministrazione comunale, una risottata agli asparagi "take away" in piazza Liberazione, davanti alla chiesa. Non potendo organizzare la tradizionale sagra, a causa dell'emergenza Covid-19, si è pensato a un evento in cui si potrà gustare un piatto, distribuito gratuitamente, a base del prelibato asparago rosato direttamente a casa. «Gli asparagi utilizzati – spiega la presidente della Pro Loco di Cilavegna Elisa Mantovan – sono stati offerti dal consorzio dei produttori Compac».

