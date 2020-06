Coronavirus: in Lombardia sono 170 i nuovi casi, 5 in provincia di Pavia

Rispetto a ieri (mercoledì), quando erano stati 88 i casi diagnosticati in Regione, i nuovi positivi oggi sono praticamente raddoppiati: 170. In provincia di Pavia si sono registrati 5 nuovi casi (totale 5554). Rimangono stabili i numeri relativi ai ricoverati in terapia intensiva, con 48 pazienti Covid, mentre diminuiscono i ricoverati negli altri reparti, che attualmente sono 622 (-70). In Lombardia sono 11322 le persone in isolamento domiciliare. Da quando è iniziata la pandemia, i decessi in Regione sono stati 16608; ieri 22.