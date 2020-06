Mortara, scontro auto-scooter: 39enne portato via con l'elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), a Mortara. Il sinistro si è verificato in via Gorizia, all'altezza dell'incrocio con via Mirabelli: nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Peugeot. Il 39enne in sella allo scooter è in gravi condizioni: è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, e poi trasportato in codice rosso con un'ambulanza della Croce Rossa fino a un campo vicino, dove è atterrato l'elisoccorso arrivato da Milano. L'esatta dinamica dell'incidente sarà accertata nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale di Mortara, intervenuti per i rilievi di legge.

Aggiornamenti nelle prossime ore