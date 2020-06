Vigevano, incidente sulla circonvallazione esterna

Gli agenti della polizia locale di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio (venerdì), intorno alle 17, per effettuare i rilievi di un incidente avvenuto in prossimità di una rotonda sulla circonvallazione esterna della città; coinvolte nel sinistro un'auto e una moto, sulle quali viaggiavano un uomo di 34 anni e una donna di 39. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, che ha trasportato in codice verde le persone ferite al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano.