Coronavirus: in provincia di Pavia 3 nuovi positivi, in Regione 156

Continuano a diminuire i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi: in terapia intensiva sono 47 (-1), negli altri reparti 501 (-121). I nuovi positivi in Lombardia sono 156, di cui 72 debolmente positivi e 51 individuati dopo il test sierologico; in provincia di Pavia ci sono stati 3 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 16 decessi; sono stati 16624 in Lombardia dall'inizio della pandemia.