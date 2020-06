Parona, bottigliata in testa all’amico: la festa finisce in pronto soccorso

Intorno alle 17,35 di oggi (venerdì) le ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Rossa di Mortara, insieme a un’automedica del 118, sono dovute intervenire in una cascina di Parona, dove era in corso una festicciola tra ragazzi. Una ragazza di 20 anni di Olevano, in stato di alterazione alcolica, avrebbe infatti spaccato una bottiglia in testa a un amico, un 24enne di Parona. I due sono entrambi finiti in pronto soccorso a Vigevano in codice verde e giallo: lei per le ferite provocate dai pezzi di vetro della bottiglia, lui per la botta in testa. Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che si sono occupati degli accertamenti.