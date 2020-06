Trentanovenne trasportato in codice rosso al San Matteo

Nel primo pomeriggio di oggi (venerdì) si è verificato un grave incidente a Mortara, in via Gorizia, all'altezza dell'incrocio con via Mirabelli. I veicoli coinvolti sono un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il 39enne che era in sella alle due ruote, trasportato in elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Mortara.