Vigevano, fuori strada in moto: grave un trentasettenne

E' uscito di strada lungo il tratto della circonvallazione di Vigevano che si ricongiunge con la ex-statale 494 ed è finito in un campo. Un motociclista di 37 anni è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio intorno alle 14.30. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo stava tornando verso il centro città: un amico lo precedeva di qualche decina di metri. Al momento di affrontare una curva però la sua moto è andata dritta, finendo fuori strada. Lui è stato sbalzato dalla sella finendo diversi metri più avanti sotto al tronco di un albero. Un fatto che ha reso difficile le operazioni di recupero da parte del personale della Croce Azzurra di Vigevano e dei vigili del fuoco. Il trentasettenne, che era cosciente, è stato intubato sul posto e poi trasferito con l'elisoccorso di Milano al policlinico di Pavia. Di sicuro lamenta diverse fratture alle gambe ma solo nelle prossime ore si potrà capire se l'incidente di cui è rimasto vittima ha provocato conseguenze più gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.