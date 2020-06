Vigevano, sorpreso con 11 grammi di cocaina: tunisino denunciato

Gli agenti del nucleo operativo della polizia locale lo hanno sospeso ieri sera intorno alle 22.30 all'interno di un casolare non lontano dal cimitero, dove stava preparando le dosi di cocaina da smerciare nella serata. Il personale del comando di via San Giacomo ha recuperato 11 grammi di stupefacente. Il pusher, un tunisino ventenne senza fissa dimora, già noto per essere stato in passato arrestato e denunciato sempre per droga, era all'esterno del casolare, probabilmente in attesa dei clienti. Quando ha visto avvicinarsi l'auto degli agenti si è insospettito, poi ha capito c'era qualcosa di strano ed è fuggito. Inseguito, è riuscito a dileguarsi: purtroppo per lui è stato riconosciuto e così è scattata la denuncia nei suoi confronti.