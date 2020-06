Vigevano, un'altra rissa nella zona della "movida": due minorenni denunciati

Due minorenni, un italiano ed un rumeno, quest'ultimo considerato il leader del gruppo di ragazzi che si è reso protagonista dei vandalismi in piazza Ducale e già coinvolto nei pestaggi delle scorse settimane, sono stati denunciati per rissa dagli agenti del nucleo operativo della polizia locale che sono intervenuti intorno all'1.30 di questa notte in piazza Sant'Ambrogio dove era stato segnalato un ragazzo a terra. Il malcapitato, di nazionalità albanese, era stato poco prima picchiato dagli altri due. Gli agenti del comando di via San Giacomo, in servizio nella zona con una pattuglia in borghese e una in divisa, li hanno bloccati poco lontano e poi hanno ricostruito l'accaduto grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. La vittima del pestaggio è stata trasportata in ospedale da una ambulanza della Croce Rossa per accertamenti.