Covid-19: 6 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 174 i nuovi casi di Covid-9 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi passano dai 13 di sabato ai 22, odierni mentre i ricoverati con sintomi sono 100 in meno e i pazienti in terapia intensiva sono 98 (+1).

In Lombardia i nuovi casi sono 97 mentre di decessi sono 13 per un totale di 16.639. I guariti sono sono 63.699 (+111) mentre i ricoverati sono 323 (-92) dei quali 43, come ieri, in terapia intensiva. I tamponi sono 8.119 per un totale di 1.022.440. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 6; nessuno in provincia di Lodi e uno solo in provincia di Como. Restano di rilievo di dati di Bergamo (+20) e Brescia (+27).