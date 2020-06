Vigevano, vendeva alcol dopo le 21: commerciante sanzionato

Un sedicenne è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale che lo hanno sorpreso a consumare alcolici dopo le 21. Pagherà una multa di 400 euro. Sanzione di 333 euro e chiusura da 5 a 30 giorni per il negozio etnico che gli ha venduto la bevanda. E' accaduto nella serata: in quella circostanza ha riferito di aver acquistato la birra da un negozio etnico che è stato sanzionato. Gli agenti del nucleo operativo della polizia locale hanno poi multato di 400 euro un extracomunitario che rifiutava di indossare la mascherina in piazza Ducale.