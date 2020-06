Covid-19, il Lombardia 62 nuovi casi (su 142) e 4 decessi

Sono 142 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi deceduti sono 23 (erano 6 ieri), per un totale di 34.767 vittime. I dimessi sono 1.052 che portano il totale complessivo d 190.248. Continua il trend in calo dei ricoverati (1.090, -30) e quello dei degenti in terapia intensiva (93, -3). Trento registra il secondo giorno senza nuovi casi; le Marche il terzo; la Puglia il quarto come il Molise.

In Lombardia i nuovi casi sono 62 e i decessi 4. I tamponi effettuati sono stati 6.117 per un totale di 1.036.548; i nuovi guariti sono 821 per un totale complessivo di 67.197.