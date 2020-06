Covid-19, zero casi in provincia. Mara Azzi (Ats): «Tornare alla normalità ma in sicurezza»

Nessun contagio e nessun decessi sul territorio della provincia di Pavia. Il dato della giornata di ieri è decisamente confortante. «Non smetteremo mai di dire che, finchè non sarà disponibile un vaccino, non saremo fuori pericolo - commenta Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia - ma lo zero di ieri ci permette di pensare a prevenire la diffusione dell’epidemia e acquisire nuovi strumenti per un’eventuale nuova ondata in autunno con maggiore serenità. Dobbiamo tornare alla normalità e ciò significa tornare a frequentare locali, negozi e giardini pubblici ma con intelligenza e con la massima sicurezza soprattutto per la fascia della popolazione più debole, gli anziani prima di tutto. Non dimentichiamo quindi le 4 armi di prevenzione che abbiamo a disposizione: distanza, mascherina, igienizzazione frequente delle mani e l’app Immuni. Semplici strumenti – conclude Azzi - da utilizzare con serenità e sicurezza per difenderci da un’eventuale ripresa del virus che dipendono dalla consapevolezza di ognuno di noi di fronte a un rischio che resta alto».

Dal 22 febbraio scorso i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati sul territorio di Pavia e provincia sono stati 5.869 (di cui il 56,4% donne), di questi, gli attivi ad oggi sono 931. In totale sono stati eseguiti 27.651 tamponi compresi gli 8.100 eseguiti presso le Rsa. I pazienti ricoverati in ospedale sono stati in tutto 2.820, di cui 142 direttamente in terapia intensiva, mentre negli ultimi 5 giorni sono stati ricoverati complessivamente 14 pazienti ma nessuno in Rianimazione. Circa 930 sono le persone tuttora in sorveglianza perchè casi non ancora guariti o contatti stretti di casi. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.546 pazienti guariti. ma la buona notizia è che per la prima volta dall’avvio dell’emergenza ad oggi abbiamo zero contagi e zero decessi.