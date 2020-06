Vigevano, la rissa tra minorenni scatenata da una sigaretta negata

Sarebbe stata una sigaretta negata la causa del pestaggio che, nella notte tra venerdì e sabato in piazza Sant'Ambrogio, ha coinvolto tre minorenni. I due denunciati, un rumeno ed un italiano, in un primo momento avevano sostenuto di avere agito per "vendicare" un precedente pestaggio subìto dal primo ad opera del ragazzo albanese poi finito all'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Ma i riscontri investigativi hanno accertato che l'albanese era del tutto estraneo alla vicenda e che, anzi, in quella occasione nemmeno era uscito di casa. Inutili anche i messaggi di scuse che, poco dopo il fatto, i due denunciati avrebbero inviato alla loro vittima. Il padre del ragazzo albanese si è presentato al comando di via San Giacomo per formalizzare una denuncia per lesioni.