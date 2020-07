Ex Sagema, lavori senza permessi: inviato un fascicolo in Procura

I residenti da tempo segnalavano uno strano via vai all’interno dell’ex Sagema, stabilimento chiuso da anni che si trova in una zona periferica della città, in via Fogliano Inferiore, un tempo specializzato nella lavorazione di pneumatici e gomma, poi diventata una discarica a cielo aperto. Gli agenti della polizia locale di Vigevano, dopo aver effettuato una serie di appostamenti e sopralluoghi, nei giorni scorsi hanno scoperto che all’interno della proprietà – da poco venduta all’asta – erano in corso diversi lavori totalmente abusivi, per i quali non era stata richiesta alcuna autorizzazione. Al termine degli accertamenti, il personale del Comando di via San Giacomo ha inviato un fascicolo in Procura, segnalando violazioni ambientali, paesaggistiche ed edilizie, e diffidando il proprietario, un 26enne rom, dal proseguire le opere in essere.

