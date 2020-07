Gambolò, residuo di pena da scontare: finisce ai Piccolini

Deve scontare un residuo di pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di furto in abitazione e rapina C.M., 42 anni, pregiudicato siciliano domiciliato a Tromello, che i carabinieri di Gambolò hanno arrestato ieri in esecuzione di una ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Pavia lo scorso 19 giugno. I fatti per i quali l'uomo è stato condannato sono stati commessi nel 2013 a Barbianello; al termine delle formalità l'arrestato è stato accompagnato al carcere vigevanese dei Piccolini.