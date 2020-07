Affidamento servizi di trasporto sanitario, indagato il direttore generale di Asst Pavia

Risulta indagato nell’inchiesta sull’affidamento dei servizi di trasporto sanitario alla cooperativa sociale First Aid. Il direttore generale di Asst Pavia, Michele Brait, ha chiesto di essere ascoltato dal pubblico ministero. «In merito alle indagini in corso – precisa Asst Pavia con una nota – che hanno visto in data 19-05-2020 un accesso della Guardia di Finanza presso la sede degli Uffici Amministrativi di Voghera, il Direttore Generale, dott. Michele Brait, ha ritenuto di rendersi immediatamente disponibile ad essere ascoltato dal Pubblico Ministero dr. Roberto Valli, sperando di essere utile allo sviluppo delle attività. Ha provveduto ad incaricare lo Studio Legale Casali, nella persona dell’avv. Marco Casali, per assisterlo in questa fase che si spera non determini particolari disagi al lavoro che ASST svolge tutti i giorni con impegno. Questo è un appalto che a breve andrà a scadenza, ed è stato molto sentito e discusso dal territorio perché il tema coinvolge tante Associazioni di Volontariato radicate profondamente nel tessuto sociale e civile, alcune delle quali oggi insieme erogano il servizio di trasporto dei dializzati per ASST Pavia».